E' il derby di Natale, la madre di tutte le sfide che divide i gusti degli italiani […]: meglio il pandoro o meglio il panettone? La risposta non c'è visto che la disputa, tra trattative estenuanti, finisce sempre in pari. Ma a guardare bene la classifica una differenza di gradimento c'è, eccome: il derby si gioca infatti tra Nord e Sud.

[…] i buongustai del Nord preferiscono mangiare il panettone mentre quelli del Sud amano di più il pandoro. Praticamente si svela un imprevisto capovolgimento della tradizione natalizia [… Dallo studio emerge che al Nord l'83% degli intervistati afferma di consumare il panettone e l'81% il pandoro, mentre al Sud vince il pandoro con l'85% contro l'81% del panettone.

Insomma, il dolce natalizio tipico di Verona spopola soprattutto nelle regioni meridionali. Mentre in quelle settentrionali va per la maggiore il dolce con uvetta e canditi e con le sue infinite varianti. […] Nel 2022 ne ha mangiato almeno uno ben il 95% degli italiani, praticamente tutti, ad esclusione probabilmente di chi non poteva farlo per motivi di salute. […]

Su un aspetto non ci sono dubbi: a vincere è la tradizione visto che nella maggioranza dei casi gli italiani preferiscono i dolci natalizi realizzati secondo la ricetta tradizionale: il 66% per il panettone e il 69,3% per il pandoro. […] un anno fa la produzione complessiva dei due lievitati è stata di 73.502 tonnellate pari a 552,1 milioni di euro.

Soddisfacenti infatti anche i risultati del 2022 per l'export, con una produzione complessiva di quasi 14 mila tonnellate, del valore di 105 milioni di euro. Due prodotti tradizionali dunque, il pandoro e il panettone, che portano il gusto della migliore pasticceria del made in Italy nel mondo, tutti da assaporare ma anche da tutelare. Per questo è stato avviato il progetto di comunicazione "Buone Fette", per accendere i riflettori su questi dolci da forno, per raccontarne le caratteristiche e la storia ma anche per creare consapevolezza rispetto alla Denominazione Riservata che dal 2005 ne definisce ingredienti, forma e metodi di lavorazione: una garanzia di autenticità e qualità soprattutto per il consumatore.

