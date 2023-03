9 mar 2023 08:45

IL SOLITO SCARICABARILE - JPMORGAN CHASE AVVIA UNA CAUSA CONTRO L'EX TOP MANAGER JES STALEY: E’ UN MODO PER METTERSI AL RIPARO DA EVENTUALI SANZIONI CHE LA BANCA POTREBBE DOVER PAGARE SE SI DOVESSE SCOPRIRE CHE HA FACILITATO I CRIMINI COMMESSI DA JEFFREY EPSTEIN - STALEY È ACCUSATO DI "AVER ASSISTITO" AGLI ABUSI SESSUALI DEL PEDOFILO MORTO SUICIDA IN CARCERE NELL'AGOSTO DEL 2019 E DI AVER "TRASCORSO DEL TEMPO" CON ALCUNE RAGAZZE A CASA DEL FINANZIERE - PER JPMORGAN, STALEY HA “TRADITO GLI INTERESSI DELLA BANCA PER PERSEGUIRE I PROPRI BENEFICI PERSONALI E QUELLI DI EPSTEIN"