Diana Zurco si è rifiutata di ritirare il diploma di laurea perché non volevano usare il suo nome da donna. A 17 è stata espulsa dalla sua scuola cattolica perché non voleva tagliarsi i capelli. Negli anni ha rischiato di essere risucchiata dal mondo della prostituzione, ma a salvarla è stato da un lavoro da parrucchiera.

È stata una vita complicata, ma oggi Diana può dire di avercela fatta: è la prima anchorwoman della tv pubblica in Argentina. Conduce il tg della sera affiancata da un collega. Qualche sera fa ha fatto il suo debutto, non prima di raccontare la sua storia: «La mia presenza sfida la società. Da qui posso dire: 'Questa sono io; dietro di me ci sono molte persone come me che vogliono esprimersi. Siamo capaci, possiamo studiare, possiamo allenarci, possiamo comunicare cosa sta succedendo nel nostro paese»

Il governo stima che in Argentina ci siano 12.000 e 13.000 adulti transgender su una popolazione che supera i 44 milioni. L'aspettativa di vita media di una persona transgender è di 41 anni.

«Perché le persone trans vivono così poco? – ha continuato Diana - Perché vengono cacciate via di casa dalle famiglie in giovane età e, in assenza di opportunità, finiscono che il loro corpo diventa merce». Nei primi sei mesi del 2019, in Argentina sono stati registrati 68 crimini contro la comunità LGBT: più della metà erano contro transessuali.

