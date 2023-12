SOLO BUONE NOTIZIE DALLA CINA: LA STRANA POLMONITE CHE COLPISCE I PIÙ PICCOLI AVREBBE SMESSO DI RISPONDERE AGLI ANTIBIOTICI – SECONDO QUANTO RIPORTATO DA “BLOOMBERG”, I MEDICI HANNO COMUNICATO AD ALCUNI GENITORI CHE I FIGLI NON RISPONDONO ALLE TERAPIE – IL RACCONTO DI UNA MAMMA: “MIA FIGLIA ORA HA SVILUPPATO LESIONI AI POLMONI CHE HANNO CONTINUATO A PEGGIORARE E…”

DAGONEWS

casi di polmonite in cina 5

Solo buone notizie dalla Cina: la strana polmonite che colpisce i più piccoli avrebbe smesso di rispondere agli antibiotici. Secondo quanto riportato dal “Daily Star”, una madre cinese ha confermato che gli antibiotici somministrati alla figlia di un anno e mezzo contro l’infezione non hanno funzionato.

casi di polmonite in cina 4

Rachel Qiao, parlando a “Bloomberg”, ha confermato di essere stata avvertita dai medici che alcuni bimbi non rispondevano al trattamento, e sua figlia ora ha sviluppato «lesioni ai polmoni che hanno continuato a peggiorare anche dopo essere passata alla terapia endovenosa. Le è stato somministrato un antibiotico più potente ed è stata trattata con altri farmaci per combattere l’infiammazione che si è sviluppata intorno al cuore».

casi di polmonite in cina 2

«Sebbene non siano stati ancora segnalati decessi, il fatto che i farmaci sembrino non funzionare è una brutta notizia - ha detto Zuo-Feng Zhang, presidente di epidemiologia presso la Fielding School of Public Health dell'Università della California, a Los Angeles - Se l’antibiotico non funziona più, la malattia si protrarrà più a lungo. Ciò aumenta il rischio di diffusione e di epidemie di grandi dimensioni».

POLMONITE casi di polmonite in cina 1