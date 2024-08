27 ago 2024 19:20

SOLO IN ITALIA CHI PRENDE A PUGNI UN CARABINIERE RESTA A PIEDE LIBERO - A LOCOROTONDO, IN PROVINCIA DI BARI, UN 45ENNE IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE, SCALZO E A PETTO NUDO, HA COLPITO CON UN DESTRO UN MILITARE, CHE ERA INTERVENUTO PER SEDARE UNA RISSA – L'AGGRESSORE, GIA’ IN PASSATO PROTAGONISTA DI EPISODI SIMILI, È STATO DENUNCIATO MA NON ARRESTATO - SE FOSSE SUCCESSO IN AMERICA DOPO QUANTI SECONDI L'AGENTE AVREBBE ESTRATTO LA PISTOLA? - VIDEO