SOLO IN ITALIA: JONATHAN MALDONATO RESTERÀ IN CARCERE PERCHÉ…NON È ARRIVATO IL SUO BRACCIALETTO ELETTRONICO – PER L’UOMO, ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI E TENTATO OMICIDIO DELLA MOGLIE, SOUKAINA EL BASRI, ERA STATA DISPOSTA LA SCARCERAZIONE E SAREBBE DOVUTO ANDARE AI DOMICILIARI. SENZA IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO CHE ASSICURI CHE STIA ALLA LARGA DALLA DONNA (INFLUENCER CONOSCIUTA COME "SIU") NON PUO' USCIRE DI PRIGIONE - I FIGLI DELLA COPPIA SONO STATI AFFIDATI ALLA NONNA MATERNA...

Estratto dell’artiocolo di Massimo Ferraro per www.open.online

JONATHAN MALDONATO

il 37enne marito di Soukraina El Basri, conosciuta sui social con lo pseudonimo Siu, accusato di maltrattamenti e di tentato omicidio aggravato nei confronti della moglie. Non può ancora tornare in libertà Jonathan Maldonato, il 37enne marito di Soukraina El Basri, conosciuta sui social con lo pseudonimo Siu, accusato di maltrattamenti e di tentato omicidio aggravato nei confronti della moglie.

Il giudice per le indagini preliminari di Biella aveva disposto la scarcerazione dopo l’udienza di circa 4 ore per la convalida dell’arresto. Maldonato, ancora in stato di fermo, avrebbe quindi dovuto fare ritorno a casa, con l’obbligo di dimora a casa dei genitori, l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla donna, che è ancora in ospedale in prognosi riservata per le conseguenze della grave ferita al petto.

BRACCIALETTO ELETTRONICO

Ma Fastweb, spiega la questura, non ha ancora fornito il braccialetto elettronico e i dispositivi necessari a tracciare gli spostamenti dell’indagato dopo l’attivazione della linea, per assicurarsi che l’uomo non si avvicini alla influencer 30enne. […]

Intanto i giudici hanno deciso anche di nominare la nonna materna curatrice speciale dei figli della coppia, dopo la richiesta depositata sia da Alessandra Guarini, avvocato di El Basri, sia dalla Procura di Biella guidata da Teresa Angela Carmelio. I bambini potranno così trasferirsi a casa della nonna e lasciare l’abitazione di Crosa, paesino della Valle. […]

