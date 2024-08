12 ago 2024 16:38

SOLO IN ITALIA - IL COMUNE DI PALERMO COMPRA 125 AUTOBUS ELETTRICI, MA…MANCA IL "CARICABATTERIE" E QUINDI I PRIMI VEICOLI CONSEGNATI (35) SONO FERMI – 88 MILIONI DI EURO, FONDI DEL PNRR, SONO STATI DESTINATI ALL’ACQUISTO MEZZI "GREEN". LA GARA D'APPALTO PER LA COSTRUZIONE DELLE COLONNINE DI RICARICA NON SI È MOSSA VELOCEMENTE COME L'AZIENDA CHE TURCA CHE HA COSTRUITO I BUS, CONSEGNATI E FERMI A PRENDERE POLVERE IN UN'AUTORIMESSA (ALMENO FINO IN AUTUNNO)