11 mag 2023 20:02

SOLO IN ITALIA – IN PROVINCIA DI MONZA, UN PENSIONATO HA RICEVUTO UNA MULTA DI 866 EURO PER AVER RIPARATO DA SOLO UNA GRANDE BUCA SULL'ASFALTO NELLA VIA SOTTO CASA SUA – IL 72ENNE AVEVA DENUNCIATO LA SITUAZIONE PIU’ VOLTE SUI SOCIAL MA, VISTO CHE NESSUNO INTERVENIVA, HA PENSATO DI FARLO LUI: “HO USATO MEZZO SACCO DI BITUME E IN TRE MINUTI ERA TUTTO A POSTO. COMUNQUE NON PAGHERO’ LA MULTA” – IL COMUNE GLI HA ANCHE ORDINATO DI RIMUOVERE “LE OPERE ABUSIVE”. OVVERO, RIAPRIRE LA BUCA...