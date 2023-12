SOLO IN ITALIA - A RISOLVERE I CASI DI CRONACA DEVONO PENSARCI I BECCHINI - SOLO UN DIPENDENTE DELL'IMPRESA FUNEBRE SI È ACCORTO CHE L’84ENNE CAROLINA D'ADDARIO, TROVATA SENZA VITA NELLA SUA CASA DI GISSI, IN PROVINCIA DI CHIETI, NON ERA DECEDUTA PER CAUSE NATURALI - MENTRE RICOMPONEVA IL CORPO, HA VISTO UN TAGLIO SUL FIANCO, FRUTTO DI UNA COLTELLATA, E POI UNA MACCHIA DI SANGUE - A QUEL PUNTO SONO PARTITE LE INDAGINI ED E’ STATO FERMATO UN VICINO DI CASA DI 59 ANNI CHE…

Estratto dell’articolo di Antonio Di Muzio Miriam Giangiacomo per “il Messaggero”

CAROLINA D'ADDARIO

Solo un dipendente dell'impresa funebre si è accorto della coltellata. Ricomponendo il corpo di Carolina D'Addario, 84 anni, sarta del paese trovata senza vita nella sua casa di Gissi (Chieti) nel pomeriggio del 23 dicembre scorso, ha visto un taglio sul fianco e poi una macchia di sangue. No, Carolina non era morta per cause naturali, come inizialmente si era pensato, ma si trattava di un delitto. Sospettato un vicino di casa, Flavio Giovanni Meo, 59enne dalla vita disagiata, ora in carcere.

Quel pomeriggio un parente ha trovato l'anziana sarta stesa sul pavimento della cucina. Immediata la telefonata al 118 e gli operatori hanno tentato di rianimarla, ma invano. Il medico non avrebbe notato nulla di anomalo. Durante la vestizione la scoperta del taglio e del sangue. I familiari hanno avvertito nuovamente il medico che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Intanto all'appello mancavano la fede, una catenina, alcuni gioielli e i soldi nascosti in una intercapedine.

OMICIDIO DI CAROLINA D'ADDARIO

[…] così […] si è proceduto all'esame autoptico […] che ha evidenziato come a causare la morte sia stata una ferita da arma bianca all'emitorace sinistro, un fendente che ha raggiunto il polmone, perforandolo. Poi, durante la notte scorsa, il fermo di Meo. Incastrato dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, il 59enne di Palmoli è stato bloccato con l'accusa di omicidio volontario aggravato, rapina pluriaggravata e di porto senza giustificato motivo di strumento atto a offendere. È stato filmato proprio nei pressi dell'entrata secondaria dell'abitazione dell'anziana […] L'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità davanti ai carabinieri poi, nel corso dell'interrogatorio in Procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

FLAVIO GIOVANNI MEO

A incastrarlo ci sarebbero quei filmati, in cui lo si vede mentre cammina nella stradina con in mano un coltello […] L'indagato […] avrebbe ucciso Carolina per rubarle gioielli e soldi, 20.500 euro in contanti. Il bottino è stato interamente recuperato e anche l'arma del delitto è stata rinvenuta: i vigili del fuoco hanno infatti trovato il coltello da cucina in un dirupo poco lontano dal centro storico.

Il 23 dicembre l'uomo si sarebbe recato da Carolina D'Addario con l'intenzione di chiederle un prestito di 2-300 euro, portando con sé un coltello con lo scopo, sembra, di spaventare la donna in caso di rifiuto. Probabilmente, però, la situazione è degenerata fino a sfociare nell'omicidio. […]