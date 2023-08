SOLO? RIMANI AFFAMATO – NEI LOCALI DEL CENTRO DI BARCELLONA NON VENGONO PIÙ ACCETTATE LE PRENOTAZIONI PER UNA PERSONA. LA RAGIONE? GLI AFFARI: I GRUPPI E LE COPPIE SPENDONO DI PIÙ DI CHI CENA DA SOLO, CHE COMUNQUE OCCUPA UN TAVOLO IMPEDENDO UN POTENZIALE GUADAGNO DOPPIO AI RISTORATORI...

Barcellona non è una città per single. Come racconta un articolo de El Pais, i ristoranti delle vie del centro rifiutano le prenotazioni per chi vuole cenare da solo. A Carrer de Blai - la famosa via delle tapas - e nel Poble Sec si moltiplicano le segnalazioni di persone che si vedono rifiutare il classico tavolo per uno.

La ragione? Squisitamente finanziaria: i gruppi e le coppie di turisti tendono a spendere di più dei residenti che cenano da soli. Una situazione che sta irritando la popolazione locale, alle prese con una non facile convivenza con un turismo sempre più di massa.

La polemica è montata sui social network per poi approdare sulla stampa nazionale. Una residente, Anna, ha raccontato a El Pais di essersi vista rifiutare in diverse occasioni un tavolo in un locale di cui era cliente affezionata. «L'ultima volta mi sono arrabbiata e ho detto loro che, se si trattava di soldi, mi dicessero quanto bisognava pagare per potersi sedere in terrazza e cenare. Mi hanno risposto che non era questione di soldi, non potevo occupare un tavolo da sola».

Una testimonianza emblematica della corsia preferenziale riservata degli esercenti ai visitatori: ai residenti è ormai impossibile fare un aperitivo prima del pranzo perché tutti i tavoli vengono dati ai turisti affamati. Chi poi dovesse affrontare solitario la sfida del pranzo o della cena deve armarsi di grande perseveranza.

Molti locali rifiutano la prenotazione, altri più educatamente se la cavano rispondendo che il ristorante è al completo. Ci sono infine i pragmatici che accettano, purché il pasto avvenga entro un massimo di venti minuti. Per i cuori solitari poi niente vista panoramica dalla terrazza né tavolino all'aperto: i tavoli per uno sono relegati accanto alla cucina o di fronte al bagno.

La convivenza tra turisti e residenti non sembra poter migliorare a breve: un report di Statista segnala che nel 2022 i visitatori a Barcellona sono stati 9.9 milioni, in crescita del 107% rispetto al 2021. […]

