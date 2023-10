SOMALI ESTREMI - IL 26ENNE SOMALO CHE A FIRENZE HA PICCHIATO E DERUBATO IL 91ENNE GIANPAOLO MATTEUZZI, AVREBBE COMMESSO UNA SECONDA BRUTALE AGGRESSIONE - IL MALVIVENTE SE LA SAREBBE PRESA CON UN PRETE, PADRE GIUSEPPE PAGANO, PRIORE DELLA BASILICA DI SANTO SPIRITO: "È SPUNTATO FUORI DAL NULLA E MI HA PRESO A PUGNI E MI HA GETTATO A TERRA" - IL 26ENNE ERA GIÀ NOTO ALLA POLIZIA. IL PERMESSO CHE GLI GARANTIVA LA PERMANENZA IN ITALIA ERA SCADUTO MENTRE SI TROVAVA IN CARCERE...

Estrattto da www.liberoquotidiano.it

anziano aggredito a firenze 1

A Firenze è allarme-sicurezza. […] Nel pomeriggio dello scorso 6 ottobre, un uomo di origini somale ha pestato in pieno centro storico il 91enne Gianpaolo Matteuzzi, campione italiano di staffetta. […] Altro aspetto vergognoso della vicenda è l'indifferenza dei passanti, i quali - pur assistendo in prima persona all'aggressione -, non si sono degnati di intervenire. […]

Ma non è tutto. Perché il somalo si è speso a stretto giro di posta in una seconda, brutale, aggressione. Il tutto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, quando l'uomo ha aggredito, picchiato e derubato anche Padre Giuseppe Pagano, Priore della Basilica di Santo Spirito.

anziano aggredito a firenze 3

"È spuntato fuori dal nulla e senza proferire parola mi ha preso a pugni e mi ha gettato a terra. Ho provato dolore e spavento per aver subito una tale violenza – ha raccontato l’ecclesiastico intervistato sull’edizione locale del quotidiano La Repubblica -. Mi ha buttato giù a terra senza chiedermi nulla, poi ha iniziato a dire: Dammi dieci euro o venti euro. Ce l’avevo sopra e mi riempiva di pugni. Io ero stordito. Ho capito che per mettermi in salvo l’unica cosa da fare era gridare. Si è affacciato un ragazzo e ha urlato Che fai?, prima di precipitarsi giù per soccorrermi".

[…]al termine di un'indagine durata pochi giorni, il somalo è stato arrestato. Il 26enne era già noto alle forze di polizia. E il suo permesso di protezione era scaduto mentre si trovava in carcere per rapina, carcere da cui era uscito lo scorso giugno dopo aver scontato la pena.

