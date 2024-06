I SOMMOZZATORI HANNO TROVATO NEL FIUME NATISONE IL CADAVERE DI CRISTIAN MOLNAR – IL 31 MAGGIO SCORSO IL 25ENNE DI ORIGINE ROMENA ERA STATO TRAVOLTO DALLA PIENA DEL FIUME, CON LE AMICHE PATRIZIA CORMOS, 20 ANNI, E BIANCA DOROS, 23, ANCHE LORO MORTE ANNEGATE – I TRE RAGAZZI ERANO ANDATI SUL GRETO DEL NATISONE PER SCATTARE ALCUNE FOTO, QUANDO IL LIVELLO DELL’ACQUA È RAPIDAMENTE SALITO…

cristian casian molnar

(ANSA) - Un corpo è stato trovato questa mattina nel Natisone, nei pressi del greto dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto tre ragazzi. Non c'è ancora l'identificazione ufficiale, ma è praticamente certo che si tratta di quello di Cristian, l'ultimo che ancora non era stato trovato. I corpi delle due giovani erano stati già recuperati. Il calo del livello dell'acqua ha facilitato ritrovamento.

patrizia cormos bianca doros cristian casian molnar prima di essere travolti dalla piena del fiume natisone

Il corpo di Cristian Molnar, di 25 anni, come hanno riferito i vigili del fuoco, è stato trovato in una pozza, in un luogo non lontano dai punti in cui erano state trovate le due ragazze, Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23. I tre ragazzi erano andati sul greto del Natisone per scattare alcune foto il 31 maggio scorso quando, a causa delle intense precipitazioni dei giorni precedenti, il livello delle acque del Natisone è rapidamente salito.

patrizia cormos pompiere prova a salvare i ragazzi sul fiume natisone 1 cristian casian molnar bianca doros pompiere prova a salvare i ragazzi sul fiume natisone 3