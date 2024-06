I SONDAGGISTI SI SONO SBAGLIATI ANCHE IN INDIA! - IL PREMIER USCENTE NARENDRA MODI VERSO LA RICONFERMA, MA CON UNA VITTORIA MENO SCHIACCIANTE DEL PREVISTO: IL SUO PARTITO, L'NDA, È IN TESTA CON 293 COLLEGI SU 543, LONTANO DAI 360 PREVISTI DAGLI EXIT POLL - L'OBIETTIVO DEL PRIMO MINISTRO DI DEHLI ERA DI GUADAGNARE OLTRE 400 SCRANNI, CHE GLI AVREBBERO CONSENTITO DI CAMBIARE LA COALIZIONE - I MERCATI REAGISCONO MALE ALLA NOTIZIA: L’INDICE DI BORSA INDIANO HA CHIUSO CON UN -5,9%, IL CALO PIÙ CONSISTENTE DALLA PANDEMIA…

narendra modi

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

Ha riservato qualche sorpresa lo spoglio dei voti nella più grande e più lunga consultazione democratica al mondo. A circa metà dello spoglio, nelle proiezioni l’alleanza del partito nazionalista indù Bharatiya Janata del premier Narendra Modi risulta in testa in 293 collegi su 543, circa il 54% delle preferenze, mentre la coalizione dell’opposizione riunita intorno al partito del Congresso di Rahul Ghandi risulterebbero avanti in circa 237 collegi, intorno al 41%. A[…]

elezioni in india 3

Se i risultati fossero confermati, il blocco politico guidato dal partito di Modi, la National Democratic Alliance (NDA) avrebbe perso oltre 50 seggi rispetto alle ultime elezioni del 2019 […] La soglia di maggioranza necessaria a formare un governo in India è di 272 seggi più uno.

elezioni in india 4

[…] Se i risultati venissero confermati, per Modi si spalancherebbero le porte per un inedito terzo mandato, finora mai ottenuto da nessun leader indiano. Tuttavia […] gli exit poll prevedevano una netta affermazione dell’Alleanza nazionale democratica guidata da Modi sulla coalizione di opposizione. I mercati hanno reagito male. L’indice di borsa indiano NSE ha chiuso in calo del 5,9%. È il calo più consistente dalla pandemia di Covid.

elezioni in india 7

[…] Il premier Modi aveva incentrato la sua campagna sullo slogan “sopra i 400”, alludendo all’obiettivo di guadagnare oltre i 2/3 dei seggi in parlamento. Obiettivo molto ambizioso, che restituiva però l’immagine di come il partito nazionalista indù BJP concepisce la sua influenza nella politica indiana. Un’impressione di sicurezza che, però, in parte il voto chiuso di martedì sembra aver incrinato.

ARTICOLI CORRELATI

elezioni in india 5 elezioni in india 2 narendra modi rahul gandhi rahul gandhi elezioni in india 4 elezioni in india 9 elezioni in india 1 elezioni in india 10 elezioni in india 8