DILETTA LEOTTA LANCIA UN MESSAGGIO ALL’UNIVERSO MASCHILE: C’È SPERANZA PER TUTTI! – LA BOMBASTICA CONDUTTRICE SCRIVE UNA LETTERA APERTA AL FIDANZATO, IL DISASTROSO PORTIERE LORIS KARIUS, PASSATO ALLA STORIA PER LE PAPERISSIME IN FINALE DI CHAMPIONS, CHE OGGI TORNA A GIOCARE DOPO DUE ANNI, NELLA FINALE DI CARABAO CUP TRA NEWCASTLE E UNITED – “LA TUA FORZA MI HA FATTO INNAMORARE DI TE. A VOLTE UN PASSO INDIETRO SERVE PER PRENDERE MEGLIO LA RINCORSA. ORA VOGLIO IL LIETO FINE” – VIDEO