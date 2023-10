1. MO: MEDIA ISRAELE, '800 I MORTI'

(Adnkronos) - Sarebbero 800 i morti a seguito dell'attacco lanciato sabato da Hamas contro Israele. Lo riporta il Times of Israel sulla base di rapporti di stampa dei media locali non ancora confermati dalle autorità.

2. I VIDEO DEI RAGAZZI CHE SI NASCONDEVANO DALLA FURIA DI HAMAS

DAGONEWS

ragazzi al rave si nascondono dai miliziani di hamas 4

Il terrore nei loro occhi. La speranza di non essere scoperti e quel telefonino in mano. L’unico modo per far sapere ai familiari di essere vivi. L’unico modo per registare un ultimo messaggio di addio. Sui social è stato pubblicato il video di due ragazzi israeliani, costretti a nascondersi tra le radici di alcuni alberi per evitare i proiettili esposi dagli uomini di Hamas al rave dove sarebbero stati uccise 260 persone.

I sopravvissuti hanno pubblicato clip dell’attacco, documentando il loro terrore e come c sono stati costretti a nascondersi sotto i cespugli e a registrare messaggi di addio sottovoce per i loro cari mentre guardavano gli altri ragazzi venire uccisi uno dopo l'altro.

ragazzi al rave si nascondono dai miliziani di hamas 1

Molti sono rimasti immobili in preda al terrore per più di cinque ore prima di sentire l’arrivo dei soccorritori armati che parlavano in ebraico. I terroristi palestinesi hanno preso d'assalto il Festival della Supernova che si svolgeva vicino al Kibbutz Re'im, vicino alla Striscia di Gaza.

La musica del rave mortale è durata tutta la notte fino alle 6.30 circa, quando una sirena ha iniziato a suonare avvertendo dell’arrivo di razzi. I partecipanti al festival sapevano che c'era il rischio di attacchi missilistici, ma non si aspettavano camion carichi di uomini armati che tagliavano l'energia elettrica al festival e prendevano d'assalto il sito, sparando indiscriminatamente sulla folla.

A conferma dell'orrore, il servizio di soccorso israeliano Zaka ha affermato di aver recuperato almeno 260 corpi in seguito all'attacco. La scorsa notte sono stati visti cadaveri ammucchiati uno sopra l'altro in tende improvvisate mentre i soccorritori cercavano di identificare i loro resti.

i corpi dei ragazzi uccisi al rave da hamas

3. LA STRAGE DEI RAGAZZI AL RAVE "HO VISTO DUECENTO CORPI È UN CAMPO INTRISO DI SANGUE"

Estratto dell’articolo di Nello Del Gatto per “la Stampa”

Una strage di ragazzi, le immagini dell'orrore diffuse sui social. Erano circa tremila i giovani partecipanti al rave nel Kibbutz Rehim, non lontano dal confine con la Striscia, organizzato per celebrare la fine della festa ebraica di Sukkot. Il raduno è stato preso di mira dai combattenti di Hamas, che hanno aperto il fuoco sulla folla, ci sarebbero circa 260 giovani vittime.

le macchine abbandonate dopo l'attacco di hamas al rave

Alcuni testimoni oculari hanno riferito che gli uomini di Hamas hanno sparato sui ragazzi che hanno provato a scappare. «Ho visto almeno 200 cadaveri sul posto – racconta un paramedico israeliano, Yaniv, miracolosamente sopravvissuto alla strage –. È stato un massacro, non ho mai visto nulla di simile in vita mia». E sono almeno cento gli ostaggi israeliani nelle mani dei miliziani di Hamas. Qualcuno dice anche molti di più, almeno 150. Fonti diplomatiche assicurano che non ci sono italiani tra di loro.

[…]

fuga dei ragazzi al rave in israele

Alcuni sono stati uccisi sul posto, altri portati via come ostaggi. […] «Ci è stato inviato un video in cui potevo vedere chiaramente nostra figlia priva di sensi nell'auto con i palestinesi e loro che giravano per la Striscia di Gaza. Vi chiedo di mandarci qualsiasi aiuto o notizia. Grazie mille»: è il messaggio video di Ricarda, una donna inglese che sui social e alla tv ha chiesto notizie di sua figlia Shani, ragazza sulla trentina. Una passione per i viaggi e per i tatuaggi. Assieme a un gruppo di amici stranieri, stava partecipando al rave: di lei si sono perse le tracce.

l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano 1

Nel frattempo, in un gioco orrido di propaganda, Hamas diffondeva in giro video di dileggio di corpi. In un video circolato si vede, su una camionetta militare, il corpo seminudo di una ragazza, dai capelli lunghi e con tatuaggi sulle gambe. Hamas pensava si trattasse di una soldatessa. Era presa in giro, anche se morta, le gambe spezzate messe in modo innaturale a formare una x. Veniva portata in una parata gonfia di orrore come trofeo di guerra tra le strade di Gaza. Accompagnate da urla e dileggi, con la solita invocazione a Dio. La cugina di Shani, Tomasina Weintraub-Louk, ha confermato che la ragazza nel video è Shani.

Oltre ai ragazzi del rave, sono stati catturati altri civili da Hamas. «Questa è mia nonna! È stata rapita senza alcun ostacolo nella Striscia di Gaza. Si chiama Yafa Ader, ha 85 anni! Mia nonna che ha fondato il kibbutz con le sue stesse mani, che credeva nel sionismo, che amava questo Paese che l'ha abbandonata, è stato rapita», è l'appello su Facebook di Adva Adar, la nipote. In un video si vede l'anziana donna portata per strada da miliziani armati e poi su un furgoncino. Di lei non si sa più nulla.

il rave party nel deserto israeliano dopo l attacco di hamas

Natthaporn Onkeaw ha 26 anni. Viene da un villaggio non lontano da Bangkok, in Thailandia. Era in Israele a cercare fortuna. Vive nel sud del Paese, lavora come bracciante agricolo nei vari kibbutz. Thawatchai e Thongkhoon Onkeaw, i suoi genitori, non hanno notizie del figlio. Ricevono un'immagine diffusa tramite Telegram, nella quale vedono Natthaporn e altri, seduti per terra con le mani bloccate dietro la schiena, in quello che sembrava un bunker, sotto la minaccia di uomini armati di fucile. Il ministro degli esteri tailandese ha confermato che sono almeno 11 i thailandesi rapiti. E su 17 studenti nepalesi che lavoravano in una fattoria della zona un paio risultano dispersi, tre gravemente feriti. […]

il rave party nel deserto israeliano dopo l attacco di hamas ragazzi presi in ostaggio da hamas durante il rave 2 i corpi dei partecipanti al rave uccisi da hamas ragazzi presi in ostaggio da hamas durante il rave 5 ragazzi al rave in fuga dai miliziani di hamas nel deserto 4 ragazzi presi in ostaggio da hamas durante il rave 4 ragazzi presi in ostaggio da hamas durante il rave 3 ragazzi al rave in fuga dai miliziani di hamas nel deserto 2 ragazzi al rave in fuga dai miliziani di hamas nel deserto 3 ragazzi al rave in fuga dai miliziani di hamas nel deserto 1 l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano 2