SONO ALMENO 2.500 I MORTI PER IL TERREMOTO CHE HA COLPITO LA REGIONE AL CONFINE TRA TURCHIA E SIRIA – LA SCOSSA DI MAGNITUDO 7,8 È STATA MILLE VOLTE PIÙ FORTE RISPETTO A QUELLA CHE NEL 2016 DISTRUSSE AMATRICE – FINORA SI SONO REGISTRATE ALTRE 200 SCOSSE DI ASSESTAMENTO, CON GRAVI DIFFICOLTA’ PER I SOCCORRITORI – PARTITI I PRIMI AIUTI DALL'ITALIA – VIDEO

1– Sisma Turchia-Siria mille volte superiore a quello Amatrice

TERREMOTO IN TURCHIA 6 GENNAIO 2023

(ANSA) - Il terremoto di magnitudo 7,8 avvenuto in Turchia è stato mille volte più forte rispetto a quello che nel 2016 ha colpito Amatrice e 30 volte più forte rispetto a quello dell'Irpinia del 1980. Lo ha detto il sismologo Alessandro Amato, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Considerando la magnitudo 5.9 del terremoto di Amatrice, "in termini di energia liberata, quello avvenuto in Turchia è stato di quasi mille volte superiore in termini di energia liberata" e 30 volte superiore rispetto a quello dell'Irpinia, di magnitudo 6.9. (ANSA).

TERREMOTO IN TURCHIA 6 FEBBRAIO 2023

I MORTI SONO QUASI 2.500

Da www.corriere.it

È salito a quasi 2.500 morti il bilancio del sisma che ha colpito la regione al confine tra Turchia e Siria. Lo riporta Sky News citando i dati delle autorità di Ankara e Damasco. In Turchia i morti sono fino a questo momento 1.541. Nella Siria controllata dal governo i decessi sono 538, altri 390 nella parte di territorio siriano controllato dall'opposizione.

TERREMOTO IN TURCHIA, PARTONO I PRIMI AIUTI ITALIANI

Valentina Santarpia per www.corriere.it

TERREMOTO IN TURCHIA - UN PALAZZO CROLLA IN CINQUE SECONDI

L’Italia in prima fila per il sostegno alla Turchia dopo il violento terremoto di questa notte. «La Turchia ha accettato l’aiuto del team di ricerca e soccorso italiano dei vigili del fuoco- fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani - Alle 14.15 è partita la squadra di ricognizione della nostra Protezione civile. A breve partirà anche quella operativa di soccorso. L’Italia si contraddistingue sempre per la sua solidarietà», sottolinea il vicepremier su Twitter.

= TERREMOTO: INGV, OLTRE 200 REPLICHE DOPO SCOSSA PRINCIPALE =

(AGI) - Il Terremoto di magnitudo 7.9 avvertito alle 02:17 ore italiane (04:17 locali) in Turchia ha colpito il sud del Paese e la Siria settentrionale, una zona altamente sismica, tra quelle con la pericolosita' piu' alta del Mediterraneo. Secondo alcune stime, informa l'Ingv, ci sarebbero oltre 1.700 edifici crollati (totalmente o parzialmente): il sisma ha avuto un ipocentro a 7 km di profondita' ed e' stato fortemente sentito nelle 10 province meridionali del Paese, nonche' nelle vicine Siria e Libano.

TERREMOTO IN TURCHIA 6 FEBBRAIO 2023

Dopo la scossa principale sono state localizzate oltre 200 repliche: tra queste la piu' forte, fino a questo momento, si e' verificata alle 11:24 ore italiane ed ha avuto magnitudo 7.5; altre scosse rilevanti hanno avuto magnitudo superiore a 6.0. Il Terremoto si e' verificato all'estremita' settentrionale della zona tra la faglia Est Anatolica e la faglia del Mar Morto. (AGI)Bas

