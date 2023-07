6 lug 2023 12:36

SONO ANCORA BLOCCATE LE RETI DELL’OSPEDALE VANVITELLI DI NAPOLI, COLPITE IERI DA UN ATTACCO HACKER – I MEDICI NON SANNO CHE FARE, COME SPIEGA IL DIRETTORE SANITARIO, PASQUALE DI GIROLAMO: “TUTTO È PIÙ LENTO, NON SI RIESCE A GESTIRE LA MOLE DI INDAGINI. NON POSSIAMO TRASFERIRE I REFERTI NELLE CARTELLE NÉ A FAR FUNZIONARE LE FIRME DIGITAL. CI VUOLE IL 30% DI TEMPO IN PIÙ PER EFFETTUARE OGNI ANALISI” – “PENSAVAMO FOSSE UN GUASTO DEL SOFTWARE, POI…”