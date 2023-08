SONO ATTERRATI A CIAMPINO 36 ITALIANI CHE HANNO DECISO DI LASCIARE IL NIGER DOPO IL COLPO DI STATO E I DISORDINI NEL PAESE AFRICANO – A BORDO DEL BOEING DELL'AERONAUTICA MILITARE C'ERANO IN TUTTO 87 PERSONE, COMPRESI 21 STATUNITENSI – ANCHE LA FRANCIA RIPORTA A CASA I CONNAZIONALI: UN VOLO CON 262 PERSONE È ARRIVATO NELLA NOTTE A PARIGI...

antonio tajani accoglie a ciampino gli italiani tornati dal niger

(ANSA) - Il volo speciale, un Boeing 767 dell'Aeronautica militare, predisposto dal Governo, proveniente da Niamey con a bordo gli italiani che hanno deciso di lasciare il Niger dopo il colpo di Stato nel paese dell'Africa occidentale è atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino alle 05:09.

Ad accogliere i connazionali il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l'incaricato d'affari Usa a Roma. A bordo del volo c'erano in tutto 87 persone: 36 italiani, 21 statunitensi, quattro bulgari, due austriaci, un nigeriano, un nigerino, un ungherese e un senegalese.

NIGER: OPERATRICE UMANITARIA, RICEVUTO SOSTEGNO DA ITALIANI

(ANSA) - "E' andato tutto bene. Abbiamo sentito e ricevuto il sostegno del Governo e degli italiani, che ringraziamo. Il Niger è assolutamente un contesto fragile, ma lo sapevamo. In questa fase delicata ci siamo fidati di chi ha più esperienza, per agevolare il rientro in Italia".

E' la testimonianza, a Ciampino, di una operatrice umanitaria italiana rientrata questa con il volo speciale dal Niger. Alcuni degli italiani, fuori dalla sala di rappresentanza del 31mo Stormo, si sono fermati a dialogare con il ministro Antonio Tajani, raccontandogli soprattutto della difficoltà ("Sono stati tosti") dei trasferimenti interni prima di poter rientrare con il volo speciale.

Il ministro degli Esteri ("Per fortuna è andato tutto bene, buon rientro a tutti, la nostra Unità di crisi è a vostra disposizione", ha detto loro), si è rassicurato anche del loro trasferimento ora alle rispettive destinazioni, su coordinamento dell'Unità di crisi della Farnesina.

NIGER, ATTERRATTO NELLA NOTTE A PARIGI PRIMO VOLO CON FRANCESI –

proteste anti francesi a diamey in niger 4

(askanews) - Un primo aereo con cittadini francesi in Niger, decollato ieri sera da Niamey, è atterrato nella notte all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, secondo le informazioni di BFM TV.

L'aereo, un Airbus A330 con "262 persone a bordo tra cui una decina di neonati", secondo quanto precisato dal capo della diplomazia francese, Catherine Colonna, è atterrato come previsto, "a notte fonda" nella capitale francese. "Quasi tutti i passeggeri" sono francesi, e ci sono anche "alcuni cittadini europei", è stato spiegato. Altri passeggeri, "con più europei", sono attesi con un altro volo previsto da Niamey, secondo la ministra.

protesta contro i francesi in niger