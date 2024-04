14 apr 2024 14:40

SONO CAPEZZOLI MICA DU' CHIODI! – ALCUNE DONNE NON SONO STATE FATTE SALIRE A BORDO DEI VOLI DELLA “DELTA” PERCHÉ NON INDOSSAVANO IL REGGISENO (MA E’ UN AEREO O UN CONVENTO?) - NON È L'UNICA COMPAGNIA CHE NON GRADISCE CERTI TIPI DI "ATTEGGIAMENTI" DA PARTE DEI CLIENTI: “AMERICAN AIRLINES” HA NEGATO ALL'INFLUENCER DENIZ SAYPINAR DI SALIRE A BORDO PERCHÉ INDOSSAVA UNA TUTA COLOR CARNE CHE LA FACEVA SEMBRARE NUDA…