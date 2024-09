19 set 2024 15:21

SONO INIZIATE LE MANOVRE DI AVVICINAMENTO ALLA ROYAL FAMILY DEL PRINCIPE HARRY – IL DUCA DI SUSSEX TORNERÀ NEL REGNO UNITO PER PARTECIPARE A UN EVENTO DI BENEFICENZA A LONDRA: PARE CHE ABBIA PRESO LA DECISIONE DOPO GLI AUGURI SOCIAL RICEVUTI SIA DAL PADRE, DAL FRATELLO E DALLA COGNATA KATE – MA QUESTA APERTURA HA LASCIATO INDIFFERENTE MEGHAN MARKLE CHE NON HA INTENZIONE DI RIMETTERE PIEDE IN INGHILTERRA – SE HARRY RIVEDRÀ IL RE NON È CERTO: IL SOVRANO È IN SCOZIA E…