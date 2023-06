28 giu 2023 15:42

SONO DI JULIAN SANDS I RESTI UMANI TROVATI IN CALIFORNIA – L’ATTORE SI ERA AVVENTURATO SUL MONTE BALDY LO SCORSO GENNAIO, MA NON ERA MAI TORNATO DALL’ESCURSIONE: PER MESI LE RICERCHE DEL 65ENNE SONO STATE COMPLICATE DAL MALTEMPO - POCHI GIORNI FA L’ALLARME LANCIATO DA ALCUNI ESCURSIONISTI CHE HANNO TROVATO IL CORPO: ORA I RISULTATI DEL TEST CONFERMANO CHE SI TRATTA DI SANDS – NON SONO ANCORA CHIARE LE CAUSE DEL DECESSO E…