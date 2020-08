SONO OLTRE TREMILA I CANDIDATI VOLONTARI PER IL VACCINO ANTI-COVID CHE VERRÀ TESTATO ALLO SPALLANZANI DI ROMA - IL PRIMO GRUPPO DI 3 PERSONE RICEVERÀ IL VACCINO TRA IL 24 ED IL 26 AGOSTO. NEL CORSO DEI GIORNI SUCCESSIVI SARANNO MONITORATI E POI…

CORONAVIRUS,OLTRE 3MILA CANDIDATI PER VACCINO

(ANSA) - "Sono oltre tremila i candidati volontari" per il vaccino anti-Covid che verrà testato allo Spallanzani di Roma. A dirlo all'ANSA il direttore sanitario dell'Istituto, Francesco Vaia, aggiungendo che ciò è la dimostrazione del "grande cuore degli italiani".

CORONAVIRUS: A FINE AGOSTO VACCINATI I PRIMI TRE VOLONTARI

CORONAVIRUS VACCINO

(ANSA) - "Si prevede di vaccinare il primo gruppo di 3 volontari tra il 24 ed il 26 agosto. Nel corso dei giorni successivi i volontari vaccinati saranno attentamente monitorati". Lo si apprende dallo Spallanzani di Roma dove verrà testato il vaccino anti-Covid a partire dal 24 agosto. "Se non si osserveranno eventi avversi significativi i successivi 3 volontari, che riceveranno una dose più alta di vaccino, saranno vaccinati tra il 7 ed il 9 di settembre" prosegue l'Istituto. Stamattina allo Spallanzani sono state effettuate le visite di screening dei candidati . I test di screening saranno effettuati per tutto il corso dello studio e serviranno a selezionare le persone "idonee per testare la sicurezza del vaccino in questa fase precoce di sperimentazione (Fase I)"."L'Istituto, doverosamente e come sua consuetudine, terrà aggiornata la pubblica opinione con un punto stampa settimanale" viene spiegato.