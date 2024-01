11 gen 2024 09:30

SONO PARTITI PER FOTTERE, SONO FINITI FOTTUTI: IN INDIA CENTINAIA DI UOMINI HANNO ABBOCCATO ALL’ANNUNCIO-TRUFFA, ONLINE, CHE PROPONEVA LORO DI LAVORARE COME "FECONDATORI" - GLI UOMINI PENSAVANO DI ESSERE PAGATI PER METTERE INCINTE DONNE SENZA FIGLI - IL SITO "ALL INDIA PREGNANT JOB SERVICE", CHE RICHIEVA UN SOMMA PER ISCRIVERSI, PROMETTEVA 500MILA RUPIE PER UNA NOTTE DI "LAVORO", CHE DIVENTAVANO 800MILA SE "LA MISSIONE" FOSSE STATA COMPIUTA