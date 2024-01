SONO PEGGIO GLI INFLUENCER-SÒLA O I FOLLOWER ALLOCCONI? - A ROMA, CENTINAIA DI PISCHELLI SI SONO ACCODATI DAVANTI ALLA NUOVA PANINERIA DI "CICCIOGAMER89" PER RICEVERE UN HAMBURGER GRATIS E PER INCONTRARE IL LORO IDOLO: PECCATO CHE LO YOUTUBER, AL SECOLO MIRKO ALESSANDRINI, NON SI È PRESENTATO ALL'EVENTO E CHE MOLTI DEI RAGAZZINI SIANO RIMASTI A STOMACO VUOTO: "ABBIAMO FATTO 500KM E CI SIAMO MESSI IN FILA ALLE 9 DI MATTINA, ALLA FINE ABBIAMO RICEVUTO UNA SCATOLA VUOTA" - IL "CREATOR" HA DOVUTO FARE MEA CULPA SU INSTAGRAM… - VIDEO

Hanno atteso per ore l’arrivo di Cicciogamer 89, ma sono rimasti a stomaco vuoto. L’hamburger gratis promesso non è mai arrivato. Centinaia i fan delusi del noto youtuber che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento in via Pellegrino Matteucci, al quartiere Ostiense di Roma, per l’apertura di un giorno dello store di Burger che porta il suo nome. […] Avrai l’occasione di incontrare Ciccio e mangiare gratis”. […]

“Abbiamo fatto 500km per portare figlio a Roma per l’evento di oggi”, racconta una mamma sul profilo Instagram del gamer. “È stato in fila dalle 9 di mattina al freddo, poi con la massa di persone è stato messo indietro e alla fine non ha ricevuto il panino. Ha ricevuto scatola vuota. […]”.

fila davanti alla panineria di cicciogamer89 2

[…] Lo youtuber, che sul proprio canale YouTube, dove descrive i videogame, può contare su 3,6 milioni di iscritti, al termine dell’iniziativa ha ringraziato i suoi fan con una storia su Instagram, ammettendo le sbavature: “Siete stati incredibili, cercheremo di migliorare nell’organizzazione. Il vostro affetto è impagabile”.

