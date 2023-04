"CARI BRITANNICI, RASSEGNATEVI A ESSERE PIÙ POVERI" - LA RASSEGNAZIONE DEL CAPO ECONOMISTA DELLA BANCA D'INGHILTERRA, HUW PILL, DI FRONTE ALL'INFLAZIONE CHE NON ACCENNA A CALARE A LONDRA: "ADEGUARE GLI STIPENDI AL COSTO DELLA VITA ALIMENTA LA SPIRALE DELL’INFLAZIONE" - PAROLE CHE HANNO SCATENATO UN PUTIFERIO, ANCHE PERCHÉ L'AUMENTO DEI PREZZI NON È DOVUTO SOLO ALLA GUERRA IN UCRAINA E LE CHIUSURE PER IL COVID, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER VIA DELLA BREXIT...