SONO SANNA, NON SONO UNA SANTA – FERMI TUTTI: SPUNTA UN ALTRO VIDEO DELLA FASCINOSA PREMIER FINLANDESE CHE SI SCATENA! IN QUESTO FILMATO SI VEDE LA MARIN CHE BALLA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO NEL PRIVÉ DI UN CLUB DI HELSINKI – L’EPISODIO DOVREBBE RISALIRE AL 6 AGOSTO, LO STESSO FOLLE WEEKEND IN CUI SI È TENUTO IL PARTY AL CENTRO DEL VIDEO APPARSO IERI – UN TESTIMONE: “HA BALLATO IN MODO INTIMO CON ALMENO TRE UOMINI” - VIDEO

SANNA MARIN BALLA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO IN UN CLUB DI HELSINKI

Finlandia: spunta un secondo video di Sanna Marin in un club

sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 3

(ANSA) - In Finlandia è emerso un nuovo video che ritrae la premier Sanna Marin in atteggiamenti intimi con un uomo "sconosciuto" mentre balla nel prive di un club di Helsinki. L'episodio dovrebbe risalire al 6 agosto, nel corso dello stesso fine settimana in cui è avvenuto il party privato al centro del primo video, apparso ieri.

Un testimone ha raccontato al tabloid Seiska di aver visto la premier ballare in modo intimo con almeno "tre uomini diversi". Alcuni media fanno notare che quel weekend la premier era nel pieno delle sue funzioni - avrebbe dovuto andare in vacanza ma poi ha cancellato - e dunque non aveva passato i poteri al ministro della Difesa, come fatto in altre occasioni. Il caso sta scatenando forti polemiche in Finlandia, con molti commentatori schierati dalla parte della premier.

Forti critiche invece da parte delle opposizioni. L'esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen ha evocato, su Iltalehti, la possibilità che i russi abbiano hackerato il telefono o gli account social di qualcuno che fa parte del circolo stretto di Marin; anche se, a quanto pare, il video di ieri è apparso per la prima volta su un profilo Instagram di un conoscente di Marin.

ARTICOLI CORRELATI

sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 5 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 4 sanna marin scatenata a un party con gli amici 7 sanna marin scatenata a un party con gli amici 8 sanna marin scatenata a un party con gli amici 9 Sanna Marin sanna marin prosecco sanna marin scatenata a un party con gli amici 19 SANNA MARIN AL FLOW FESTIVAL DI HELSINKI SANNA MARIN MEME SANNA MARIN AL FLOW FESTIVAL DI HELSINKI sanna marin scatenata a un party con gli amici 18 sanna marin scatenata a un party con gli amici 10 sanna marin scatenata a un party con gli amici 11 sanna marin scatenata a un party con gli amici 13 sanna marin scatenata a un party con gli amici 12 sanna marin scatenata a un party con gli amici 16 SANNA MARIN SI DIFENDE DOPO IL VIDEO IN CUI BALLA sanna marin scatenata a un party con gli amici 17 sanna marin scatenata a un party con gli amici 15 sanna marin scatenata a un party con gli amici 14 sanna marin scatenata a un party con gli amici 1 sanna marin scatenata a un party con gli amici 2 sanna marin scatenata a un party con gli amici 3 sanna marin scatenata a un party con gli amici 6 sanna marin scatenata a un party con gli amici 4 SANNA MARIN SI DIFENDE DOPO IL VIDEO IN CUI BALLA sanna marin scatenata a un party con gli amici 5 SANNA MARIN MEME sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 6 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 1 SANNA MARIN MEME sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 2