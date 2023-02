SONO I SOCIAL LA NUOVA PORTA D’INGRESSO PER IL PORNO: E’ LÌ CHE LE ASPIRANTI STELLINE VENGONO NOTATE E CONTATTATE DAI PRODUTTORI - BARBARA COSTA: “NUOVE ATTRICI FREMONO, SCALPITANO, CI PROVANO. NON HANNO PRECLUSIONI. TRA QUESTE C’E’ L’EX MODELLA 29ENNE CHE ORA SI FA CHIAMARE KATE DALIA. C’È RIKA FANE, NATA E VISSUTA A PRAGA, CHE HA PROVATO A FARCELA CON LA MUSICA. ERA UNA DELLE MIGLIAIA UGOLE DEI TALENT. E POI C’E’ SUTTIN, 32 ANNI, CHE HA INIZIATO SOTTO ALTRO NOME NEL 2014, POI HA LASCIATO, SI È RIFATTA LE TETTE, HA PROVATO IN CAM E VIA SNAPCHAT…”

Barbara Costa per Dagospia

kate dalia

Che confusione! Come capire che il porno è la tua strada? Solo provandoci. Ci sono alternative? No. E funzionerà? Boh. Subito? Toglietelo dalla testa. Ma si può ritentare, se sei convinta devi perseverare… Tutte entusiaste a squittire che su OnlyFans sono ora star, e che OnlyFans è stata la svolta esistenziale, sì, come no, come se fossimo allocchi, come se non fosse vero che la gloria – e notoria, e economica – che ti dà spogliarti su OF è per poche: va così, è il mondo che va così, e perlomeno su OnlyFans svicoli il nepotismo… E il porno, quello sui set, il "traditional adult", che fa? Fermo non sta.

suttin penthouse

Nuove attrici fremono, scalpitano, ci provano, poi lasciano, o ritornano. Riescono. Diversamente da prima. Non legano il loro risultato alla giovane età. Non hanno preclusioni. Il porno, è vero, ha alzato l’età per cominciare, pertanto fa minimo scalpore una porno novizia over 25, over 30. Sono i social la porta d’ingresso: è sempre più sui social che i porno producer notano e contattano le ragazze ai loro occhi promettenti, ma il colloquio rimane quello classico, severo, fatto di persona.

rika fane lato b

"Motley Models", porno agenzia top, cala l’asso, con questa ex modella 29enne che ora si fa chiamare Kate Dalia ma in alcuni suoi primi porno era e è ancora Kat: gambe lunghissime che hanno falcato e mollato la moda per aprirsi al porno, nonostante lo sconsiglio generale. E parentale.

Paure da figlio di boomer, che non intaccano granché. Il porno si sta prepotentemente affiancando alle altre (parallele) vie dello show business. È così che lo vedono – e lo pensano – la generazione Z. Kate Dalia ha debuttato a autunno 2022, finora in carnet ha solamente una decina di scene, e però fin dall’inizio ha conquistato fan su fan, "vecchi" e no. Generazioni a confronto di pornomani, unite dall’acquolina che fa venir loro un debutto anale, o una scena interrazziale.

kate dalia 1

Grazie al cielo non v’è nel porno politicamente corretto che tenga, e pelli di differente colore cinte in un amplesso meglio se brutale, risvegliano i sensi e l’applauso generale. “Può diventar una star se lo vuole”, i fan di Kate Dalia si assicurano in coro, infuocati da una infuocata Kate in "Offerta Orgasmica", tramortiti da Kate nell’orgia 6 donne e un uomo…

kate dalia

In Europa, non stiamo certo a guardare, inedite leve emergono, e il porno non è per tutte prima scelta né definitiva: Rika Fane è ceca, nata e vissuta a Praga, ha 20 anni e c’ha provato, a farcela, con la musica, opzionando ciò che è da tempo prassi. Lei è una delle, quante, migliaia?, ugole dei talent. Rika c’ha provato, col canto, e da un anno ci prova, col porno e non la smette, col canto, ma è col porno che riscuote fama e guadagno. Rika ha cominciato nel 2022 girandovi moltissime scene, concludendole con un anal.

kate dalia 2

Tutte in Europa. Rika Fane ha gruppi di fan che non la perdono d’occhio, pretenziosi, che a malincuore le perdonano il "rialzo" di labbro, del tipo volgarmente detto ad anatra, allarmati per una (non effettiva) estetica rovina di “quei p*mpini, i suoi, i migliori”.

Suttin, 32 anni, è alla sua terza, no, quarta, no, oddio, ho perso il conto rentrée porno: Suttin ha iniziato sotto altro nome nel 2014, e col porno pesante, col porno anale, poi ha lasciato. Si è rifatta le tette. Ha provato in cam. Poi via Snapchat.

rika fane 1

Ha aperto un suo canale OF molto prima che OF divenisse mondialmente celebre. È riapparsa a fine 2020 in un caldo shooting "Penthouse". È poi rientrata nel porno nel 2022, presa da agenzia potente, "Hussie Models": questo significa che porni per le più grandi piattaforme (Suttin ha pornato per Brazzers, per Reality Kings) mantenendo totale libertà di scelta su ciò che vuoi fare, e Suttin si è vietata tassativamente l’anale.

kate dalia 4

La sua recentissima ri-ri-ri-ri-ripresa nel porno conta sulle 30 scene. Stavolta Suttin resterà? E chi lo sa. Si vedrà. Che faceva Sutting prima del porno? Era una semplice commessa. In una comune boutique. “Mmmmm, passerei almeno un’ora a frugare là dentro con la lingua”, sogna un suo fan in chat, alla foto dell’ano di Suttin aperto. Con tutti gli altri in scia.

suttin 3 suttin 2 rika fane (3) kate dalia (4) suttin penthouse 1 rika fane (2) suttin penthouse 2 rika fane kate dalia (2) suttin (2) suttin 1 suttin 5 suttin suttin suttin lato b suttin 4 kate dalia (3) kate dalia 3