SONO STATI LIBERATI I PRIMI 25 OSTAGGI CHE ERANO IN MANO AD HAMAS DAL 7 OTTOBRE – SI TRATTA DI 13 ISRAELIANI, CONSEGNATI ALLA CROCE ROSSA IN EGITTO, E 12 THAILANDESI – SECONDO HAMAS, L'ESERCITO DI TEL AVIV HA LASCIATO L'OSPEDALE AL-SHIFA A GAZA...

YNET, I 13 OSTAGGI ISRAELIANI GIÀ IN EGITTO

RILASCIO OSTAGGI ISRAELIANI

(ANSA) - Funzionari israeliani hanno confermato che i sequestrati israeliani sono stati consegnati alla Croce Rossa in Egitto, come riportato dalla rete Cnn. Lo rende noto il sito Ynet news. Anche un'altra fonte ufficiale israeliana, citata dalla tv Kan, ha confermato che i 13 ostaggi sono nelle mani della Croce Rossa in Egitto.

M.O., FONTI HAMAS A TV: OSTAGGI ISRAELIANI CONSEGNATI A CROCE ROSSA

(askanews) - Fonti del gruppo estremista palestinese Hamas hanno confermato all'emittente Al-Aqsa Tv di aver consegnato il primo gruppo di ostaggi israeliani alla Croce rossa. Lo riporta il Times of Israel, secondo cui gli ostaggi sarebbero ora in viaggio verso il valico di Rafah per entrare in Egitto, dopo essere stati sottoposti a brevi esami medici in un ospedale di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

M.O.: Haaretz, ostaggi thailandesi sono gia' in Israele =

(AGI) - I 12 ostaggi thailandesi appena liberati da Hamas hanno attraversato il confine israeliano e sono in via di trasferimento all'ospedale Assaf Harofeh per controlli medici. Lo scrive Haaretz. Israele non ha ancora ufficialmente confermato.

M.O.: HAMAS, TRUPPE ISRAELIANE SI SONO RITIRATE DA AL-SHIFA =

(AGI/AFP) - Le truppe israeliane si sono ritirate dall'ospedale di al-Shifa a Gaza City. Lo riferisce il Ministero della Salute di Hamas. Contattato da Afp, l'Idf non ha commentato. Nel primo giorno dei raid israeliani su Gaza, dentro il nosocomio c'erano 2.300 pazienti secondo quanto stima l'Onu.

