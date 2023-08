SONO TAMPAX DIFFICILI: ORA LE DONNE SI SPALMANO IL SANGUE MESTRUALE IN FACCIA – SU TIKTOK È DIVENTATO UN TREND: DECINE DI “ESPERTE” DI CURA DELLA PELLE CONSIGLIANO DI APPLICARLO PER 20 MINUTI, PER FAR APPARIRE IL VISO PIÙ LUMINOSO E SENZA RUGHE – LE FAN DEL GENERE SOSTENGONO CHE IL SANGUE DEL CICLO GUARISCA ANCHE MENTE E SPIRITO. E I MEDICI? DICONO CHE È UNA STRONZATA...

1. DAGONEWS

La nuova frontiera della bellezza della pelle? Il sangue mestruale. È l’opinione che sta prendendo sempre più piede, complici video e presunte “esperte” di beauty routine su TikTok. Una delle più famose di loro si chiama Sky Fishing, è americana e proviene dal Kentucky e sul social cinese racconta le meraviglie del ciclo sul suo viso: “È la miglior pratica ‘anti-aging’ di cui nessuno vi parla.

Non è proprio così, se ne parla eccome, tanto che la curiosa pratica, una specie di spin-off primordiale del “Vampire Facelift” di Kim Kardashian (ma quello era sangue trattato con piastrine) è diventata un trend su TikTok, nonostante la totale assenzadi prove scientifiche a supporto della tesi.

Sky se ne frega delle dimostrazioni in laboratorio, e crede davvero che spalmarsi sangue uterino in faccia sia un toccasana, come ha spiegato in un video: “Va detto. Tutte voi terrorizzate dall'invecchiamento, fate letteralmente di tutto, tranne la cosa più efficace e ovvia del mondo: usare il vostro sangue mestruale come maschera per il viso".

Sky ha spiegato alle sue follower come fare: lei raccoglie il sangue in una coppa mestruale e se lo spalma in faccia, dove lo lascia per circa 20 minuti. Ma Sky Fishing non è l’unica devota al proprio ciclo: sono in molte le donne che sostengono sia pieno di micronutrienti e cellule staminali, che nutrono la pelle, come spiegava anche un articolo di Cosmopolitan dello scorso anno.

Sky, da par suo, ha paragonato il sangue mestruale alla placenta delle donne, che a volte viene venduta all'ingrosso per la ricerca scientifica o alle aziende cosmetiche per lo sviluppo di creme antirughe. “Se gestite il vostro ciclo mestruale come viene detto alla maggior parte delle donne dalle aziende di marketing, probabilmente lo assorbite con dei batuffoli di cotone e lo buttate via", ha detto. “Sbagliate. Se il vostro sangue è pulito e non hai malattie o altro, dovreste assolutamente usarlo".

Il video è stato visualizzato più di 285.000 volte e ha ricevuto oltre 1.000 commenti da quando è stato pubblicato, ma, com’è ovvio, non ha convinto tutti. Anzi. Una persona, per esempio, le ha risposto: "Sì, penso che invecchierò”. “Nulla avrebbe potuto prepararmi a questo", ha ammesso un altro. “Pensavo che avresti detto di bere acqua", ha aggiunto un'altra persona.

Altri invece condividono l’opinione di Sky, e hanno convenuto sul fatto che le maschere per il viso “mestruali” sono l’elisir della giovinezza. Una signora ha addirittura affermato di averla fatta ogni mese per anni e che ora "la usa anche suo marito". È raggiante e ha un aspetto fantastico", ha aggiunto.

Ma cosa dicono i medici? Secondo quanto riporta il Daily Mail, già l’anno scorso il dermatologo Joyce Park aveva sconsigliato di spalmarsi il viso con il sangue mestruale: “potreste trasmettere batteri e virus dai vostri genitali alla pelle del viso”. In generale, per gli esperti, si tratta di un’abitudine pericolosa, perché potrebbe causare infezioni e infiammazioni.

2. Period Mask: perché le ragazze su TikTok mettono il sangue mestruale sul viso?

Estratto dell’articolo di Alice Nardiotti per www.cosmopolitan.com – 4 novembre 2022

Tra tutte le tendenze che di giorno in giorno si succedono in un alternarsi di astri nascenti e stelle calanti, nell'universo di TikTok non mancano di certo le controtendenze, quelle che a primo impatto scandalizzano, fanno storcere il naso, creando in chi la vede una sorta di rifiuto misto a curiosità.

E il Blood Masking è sicuramente una di queste. Pratica già conosciuta da un paio di anni sui social grazie al "Vampire Facelift" di Kim Kardashian, ossia un trattamento a base di PRP (plasma ricco di piastrine), quello di usare il sangue mestruale per farsi una maschera al viso […] sta pian piano aumentando la sua popolarità sulla piattaforma, e le 4.3 milioni di visualizzazioni all'hashtag #PeriodMask non ne sono che la conferma.

Sempre più ragazze lo fanno, così come sempre più ragazze si mostrano interessate a scoprire di più sui benefici e le controindicazioni che questo tipo di rituale può dare alla pelle del viso.

[…] Anche conosciuto come Moon Masking, il rituale si appella infatti all'idea che le quattro fasi del ciclo femminile siano connesse al ciclo lunare, di cui le mestruazioni non sono che l'espressione, il manifesto, del tragitto che il proprio corpo da guerriera ha attraversato in quei 28 giorni. Come racconta […] la creator Dayaderya – organizzatrice di ritiri curativi ayahuasca, che crede e pratica la medicina ancestrale sfruttando tutto quello che la natura ci riserva – fare maschere al viso con il sangue mestruale serve per prendersi cura della pelle e, allo stesso tempo, guarire mente e spirito.

[…] Il sangue mestruale (che non è semplice sangue, ma un fluido ricco di acqua, tessuti organici e secrezioni vaginali) ha il potere di dare alla pelle, secondo chi ne fa uso, un aspetto setoso e radiante. […]

Ai commenti di chi dice che non potrebbe resistere all'odore, Derya risponde che questo è un falso mito, condizionato dall'uso di assorbenti e tamponi, che causerebbero appunto quella nota acre e fastidiosa: provando con una coppetta, ci si può accorgere che l'unico sentore un po' forte che si percepisce è quello del ferro di cui il fluido mestruale è ricco.

[…] Quindi cosa fare? Il nostro consiglio, in generale, è entrare in contatto con la parte più femminile e intima di noi stesse attraverso meditazioni specifiche, danze, workshop dedicati, lasciando perdere il sangue mestruale sul viso. Per la bellezza della nostra pelle affidiamoci alle migliori novità di skincare, testate in laboratorio e certamente sicure per il nostro microbioma.

