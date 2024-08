26 ago 2024 15:50

SONO TEMPI DURI, ANZI DUROV, PER I GURU DEL TECH – L’ARRESTO IN FRANCIA DEL FONDATORE DI TELEGRAM, CONSIDERATO "COMPLICE" DEI REATI COMPIUTI TRAMITE L'APP DI MESSAGGISTICA, FA TREMARE IL MONDO DELLA TECNOLOGIA – ELON MUSK, NEL MIRINO DELL’UE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’ODIO ON LINE E ALLA DISINFORMAZIONE SU “X”, DENUNCIA “L’ENNESIMO ATTACCO ALLA LIBERTÀ DI PAROLA”: “SONO TEMPI PERICOLOSI, IL PROSSIMO SARÒ IO AL 100%”...- VIDEO