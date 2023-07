SONO TORNATI I LADRI DI BAMBINI! A IMPERIA UNA DONNA TENTA DI PORTARE VIA UN BIMBO DI UN ANNO AI GENITORI - I DUE SI TROVAVANO PER STRADA, QUANDO SONO STATI AVVICINATI DA UNA DONNA CHE HA INIZIATO AD URLARE “DAMMI LA BAMBINA”. NON È CHIARO PER QUALE MOTIVO LO ABBIA FATTO, TANTOMENO SE FOSSE SOTTO EFFETTO DI DROGHE. I DUE GENITORI SI SONO RIFUGIATI ALL’INTERNO DI UNA FARMACIA E…

E’ tutto da chiarire, ma l’allarme scattato nel pomeriggio a Imperia ha visto l’intervento dei carabinieri, arrivati in una farmacia di Imperia con diverse squadre. E già, perché la richiesta di aiuto è di quelle da non sottovalutare, almeno secondo quanto hanno raccontato i genitori di un bambino di un anno.

I due si trovavano per strada, quando sono stati avvicinati da una donna che ha iniziato ad urlare «dammi la bambina, dammi la bambina». Non è chiaro per quale motivo lo abbia fatto, tantomeno se conoscesse la famiglia. I due genitori, comunque, si sono rifugiati all’interno di una farmacia di largo Sabatini, a Oneglia; si sono barricati dentro ed hanno chiamato i carabinieri. Ai militari avrebbero dichiarato che la donna voleva portare via il piccolo (si tratta appunto di un bambino di un anno e non di una bambina, come ha urlato la donna).

Le grida della mamma avrebbero impedito di portare a termine quello che viene raccontato come un fallito tentativo di rapimento, bloccato anche dall’arrivo in forze dei carabinieri che hanno immobilizzato la donna e portata al Comando Provinciale per gli accertamenti. Anche se vi sono tanti punti oscuri da verificare. Stando alle scarne notizie che trapelano, pare che la protagonista di questa dubbia vicenda in passato abbia avuto problemi di depressione e sia stata sottoposta pure a qualche Trattamento Sanitario Obbligatorio. Non è chiaro se oggi fosse fuori di sè, oppure sotto effetto di stupefacenti.

