SOPRA LA PANCA, LA CAPRA...CAMPER! – GLI ITALIANI SI PREPARANO ALLE VACANZE E QUEST’ANNO RISCOPRONO LA VACANZA IN CAMPER - PER FORZA: COL VIRUS LE PERSONE HANNO PAURA DI ANDARE IN HOTEL O DI AFFITTARE UNA CASA, E L’ABITAZIONE SU RUOTA È LA SOLUZIONE IDEALE - I RISCHI SI AZZERANO, SI STA SOLO CON LA FAMIGLIA E SI PARTE PER L’AVVENTURA…

Daniela Mastromattei per “Libero Quotidiano”

Si può ritornare a una vita davvero normale? Non è naturale indossare le mascherine, non darsi la mano, non abbracciarsi, non poter condividere un luogo di lavoro. Gli italiani hanno accettato tutto con senso di responsabilità - più di quello mostrato dai nostri politici - e con lo stesso senso di responsabilità ora si preparano per le vacanze. Ma niente alberghi o case in affitto, questa estate si parte in camper. Perché, diciamo la verità, molti virologi, epidemiologi, esperti di varia natura e orientamento hanno confessato onestamente: questo virus, nella sua violenta e bruciante manifestazione, segue percorsi difficilmente prevedibili e spiegabili. Quindi non bisogna abbassare la guardia, al mare o in montagna sì purché in sicurezza.

Il "Bourlinguette", come venne chiamato il primo esemplare nato in Francia nel 1903 da un'idea di Jules Secrestat, ricco gentleman-driver e pioniere dell'automobile, si candida a mezzo ideale per mantenere il distanziamento sociale attualmente necessario. «Garantisce un ambiente protetto, in grado di allontanare la paura del contagio», sottolinea Simone Niccolai, presidente dell'APC (Associazione Produttori Caravan e Camper).

Altro che treno o aereo, i rischi si azzerano: una famiglia si sente come a casa propria dall'inizio alla fine del viaggio e durante gli spostamenti; può portare con sé la bici o la tavola da surf e bagagli a volontà. Il Covid fa riscoprire il piacere di partire all'avventura (Strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo... canterebbe Baglioni), come si faceva tanti anni fa, quando il camper aveva ancora il caro vecchio motore aspirato, accompagnato dalle vibrazioni dei pannelli a sandwich e delle perline di legno. E si sudava al solo pensiero di dormirci dentro nei pomeriggi d'estate, magari nel mezzo di un parcheggio senza ombra di alberi.

Ma non era un problema, si era abituati, si aprivano l'oblò sul tetto e le finestrelle della mansarda. Non aveva tanti comfort. Ora i modeli sono super accessoriati e silenziosi: arrivano a costare anche 45 mila euro, ma ci sono ottimi usati e tariffe vantaggiose per affittarli. Con tv e ogni tipo di aggeggio tecnologico. Non hanno più le audiocassette che pompavano musica in casse rudimentali. E più alzavi il volume e più gracchiavano. Il primo week end, dopo il via libera del 3 giugno agli sconfinamenti tra regioni e l'apertura delle frontiere, ha rimesso in moto 230mila camper immatricolati in Italia, segnala Coldiretti «che offrono la possibilità di conoscere le realtà più nascoste con le necessarie garanzie di sicurezza ed indipendenza molto importanti in tempo di Coronavirus».

Molti hanno colto l'occasione per una breve vacanza o per fare visita a parenti e amici. «Se il mare resta il più gettonato, in molti hanno colto l'occasione - fa sapere la Coldiretti - per andare alla scoperta di piccoli borghi e centri minori nelle campagne italiane per evitare l'affollamento. In questo contesto la vacanza in autocaravan offre la possibilità di godere della libertà e scegliere di visitare mete multiple anche nei luoghi meno conosciuti». La flessibilità è la qualità più apprezzata dai camperisti insieme all'indipendenza che consente di fare una esperienza di turismo "integrale" in pochi giorni. L'offerta turistica made in Italy ha colto questa opportunità: lungo tutta la Penisola sono disponibili servizi, aree di sosta e quasi tremila campeggi al mare, nelle città d'arte, in montagna e anche in campagna.

Sono presenti circa 12mila piazzole di sosta negli agriturismi italiani per gli amanti della vacanza all'aria aperta. Una necessità dopo gli oltre due mesi di lockdown. Sono in molti a voler puntare questa estate sulla villeggiatura libera da caparre sconclusionate richieste da hotel o strutture varie, stando ai dati di Indie Campers, una delle principali realtà del noleggio camper in Europa con circa 850 veicoli a disposizione (la flotta italiana di oltre 100 mezzi sarà ampliata del 40% entro giugno). A maggio le prenotazioni sulla piattaforma sono infatti aumentate di sei volte rispetto al mese precedente e nel 77 per cento dei casi riguardano itinerari all'interno della propria nazione. riproduzione riservata.

