23 set 2024 19:28

PER SOPRAVVIVERE NETANYAHU GIOCA ALLA GUERRA SU PIÙ FRONTI – NEL MASSICCIO ATTACCO ISRAELIANO NEL SUD DEL LIBANO SONO RIMASTE UCCISE 274 PERSONE. I FERITI SAREBBERO OLTRE MILLE. NEL RAID SAREBBE MORTO ALI ABU RIYA, UNO DEI MASSIMI FUNZIONARI DI HEZBOLLAH – PER IL PORTAVOCE DELLA DIFESA DI TEL AVIV SONO STATI COLPITI 800 OBIETTIVI DI HEZBOLLAH. NON SI ESCLUDE UN’OPERAZIONE DI TERRA – MISTERO SULLE SORTI DEL LEADER DI HAMAS YAHYA SINWAR, FORSE RIMASTO UCCISO IN UN RAID A GAZA…