SORA PRO-NOBIS - GOOGLE ACCUSA OPENAI DI AVER VIOLATO LE REGOLE DI YOUTUBE: LA SOCIETA' DI SAM ALTMAN AVREBBE UTILIZZATO DEI VIDEO PRESENTI SULLA PIATTAFORMA PER ADDESTRARE "SORA", IL PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAPACE DI CREARE FILMATI DA INDICAZIONI TESTUALI, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEI CREATORI DI CONTENUTI - LO STESSO "BIG G" AVREBBE UTILIZZATO SOLO I VIDEO CONCESSI IN UTILIZZO DA PARTE DEGLI AUTORI, PER ALLENARE IL SUO MODELLI DI IA…

(ANSA) - OpenAI avrebbe utilizzato le trascrizioni automatiche dei video di YouTube per addestrare Sora, l'intelligenza artificiale che è capace di creare filmati da indicazioni testuali. Lo afferma un report del New York Times, secondo cui la stessa tecnica sarebbe stata usata da Google per migliorare le capacità di Gemini. In ogni caso, si tratterebbe di una violazione delle regole della piattaforma di Alphabet, come sottolineato in un'intervista a Bloomberg da Neal Mohan, amministratore delegato di YouTube.

"Dal punto di vista di un creatore di contenuti, quando viene caricato il proprio duro lavoro sulla piattaforma, si hanno determinate aspettative. Una di queste è che i termini di servizio vengano rispettati. Questi non permettono di usare trascrizioni o parti di video per altri scopi, altrimenti si tratta di violazione". Stando al New York Times, i vertici di OpenAI erano a conoscenza dell'iniziativa, tanto che ad essere coinvolto direttamente sarebbe anche il presidente dell'azienda, Greg Brockman.

Da parte sua, Google avrebbe allenato i suoi modelli IA, da cui nasce anche il chatbot Gemini, solo su contenuti video concessi in utilizzo da parte degli autori, con clausole specifiche nei contratti. Il rapporto afferma inoltre che Google ha modificato la propria politica sulla privacy nel giugno del 2023 per coprire in modo più ampio l'uso di contenuti con cui addestrare i suoi modelli e prodotti di intelligenza artificiale. Le modifiche, che secondo Google sono state apportate per ragioni di chiarezza, sono state pubblicate a luglio dello scorso anno. Solo qualche giorno fa, OpenAI aveva mostrato a registi di Hollywood le potenzialità di Sora, già sfruttata da alcuni creativi per creare un cortometraggio dal titolo "Air Head".

