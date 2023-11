SORCIO O SON DESTO? IN BRASILE I VIGILI DEL FUOCO HANNO LIBERATO UN ESEMPLARE DI CAPIBARA INTRAPPOLATO NELLE FOGNE - I PASSANTI SI ERANO ACCORTI DEL RODITORE EXTRALARGE, HANNO LANCIATO L'ALLARME E CHIESTO DI LIBERARLO - NEL FILMATO, DIFFUSO ONLINE, SI VEDE LA BESTIA, GRANDE QUANTO UN CANE DI GROSSA TAGLIA, CHE... - VIDEO

Gli operai della città di Biguaçu, in Brasile, sono stati chiamati a intervenire a seguito della segnalazione di un animale intrappolato. Tra le sbarre di metallo di una piccola grata di scarico, i passanti avevano notato uno sguardo bisognoso di aiuto. Il muso era quello di un roditore, ma non uno qualsiasi.

Incapaci di sollevare la pesante grata con la loro forza, hanno chiesto l'intervento di un equipaggio dei pompieri, che ha impiegato le "fauci della vita" per sollevarla e liberare l'animale intrappolato. Si sono trovati faccia a faccia con un capibara, la più grande specie di roditore del pianeta, notoriamente amichevole. [...]

Non è chiaro come il capibara, originario della regione, sia finito in quella difficile situazione, ma anche dopo aver rimosso la grata, l'animale aveva ancora bisogno di assistenza. I soccorritori sono stati lieti di fornire ulteriore aiuto e, fortunatamente, l'animale sembrava essere in buona salute mentre proseguiva per la sua strada dopo la spaventosa prova. [...]

