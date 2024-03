LA SORELLA DEL BOSS CITATA DA MICHELE EMILIANO È LA MADRE DI UN KILLER DI MAFIA - EMANUELLA CAPRIATI, DETTA “LINA” HA PRECEDENTI PENALI PER FURTO. IL FIGLIO DELLA DONNA OGGETTO DEL RACCONTO DI EMILIANO È STATO CONDANNATO A 15 ANNI E HA POI CHIESTO PERDONO AI FAMILIARI DEL 16ENNE UCCISO PER SBAGLIO NEL 2001 – LINA OGGI DICE DI NON AVER MAI RICEVUTO A CASA SUA EMILIANO E DECARO - LA SCALATA DELLE DONNE DEI BOSS: HANNO GESTITO GLI AFFARI MENTRE GLI UOMINI ERANO IN CARCERE…

Estratti dell'articolo di Giuseppe Legato per lastampa.it

Dodici luglio 2001. Largo Amendoni, Bari vecchia. La mamma di Michele Fazio, 16 anni, aspettava il figlio adolescente a casa con la pizza in forno. Michele lavorava già in un bar, frequentava le scuole serali per non abbandonare gli studi: non voleva tradire le attese del padre Pinuccio, ferroviere emigrato per lavoro in Lombardia, su di lui. Era in ferie quel giorno, Michele. Alle 19 era passato a casa della mamma: le aveva dato l’ultimo bacio.

Poi era uscito per trascorrere qualche ora con gli amici sul lungomare. L’ultimo messaggio del giovane è alle 22.40: «Sto arrivando, apparecchia la tavola» scriverà. Poi, nei vicoli lastricati di bianco che si snodano attorno al dedalo di vicoli della città antica, si sentono 10 colpi in serie, rombi di motorini che si inseguono. E chi di pistole della faida di mafia tra i clan Strisciuglio e Capriati per il controllo delle piazze di spaccio. Michele si accascia per terra.

È stato ucciso per sbaglio perché con quella storia di pusher e di rivalità tra gruppi di malavita non c’entra nulla. Né lui, né la sua famiglia. Uno dei killer lo dice urlando dopo aver capito che il proiettile sparato ha attinto alla nuca la persona sbagliata: «Sim accis o uagnon bun». Tradotto: «Abbiamo ucciso un bravo ragazzo».

Quattro anni di buio. Nel 2003 sul fascicolo si appone il timbro più doloroso per i familiari: archiviazione. Sembra finita senza giustizia, ma nel 2005 le indagini svoltano. Il commando che ha ammazzato il sedicenne per sbaglio è composto da Raffaele Capriati (considerato esecutore materiale) e Francesco Annoscia all’epoca appena diciottenne. E’ quest’ultimo il figlio di Emanuella “Lina” Capriati, la donna al centro dell’intricata vicenda che scuote la politica di Bari dalla quale – secondo il racconto di Emiliano - l’ex governatore avrebbe portato il sindaco Decaro, anni fa quando il primo cittadino rivestiva la carica di assessore “per affidarglielo” dopo che qualcuno del clan gli aveva (cosi ricostruisce Emiliano smentito da Decaro) puntato una pistola alla schiena per le iniziative sulla viabilità e la riqualificazione di bari Vecchia.

Nel 2011 scrisse una lettera alla famiglia della vittima. Chiede perdono «per quanto possa valere». I genitori di Michele Fazio lo incontrarono in una località segreta e iniziano un tour nelle scuole per parlare di Michele che non c’è più. Scarcerato da anni, Annoscia è tornato a casa. L’altro killer, Raffaele Capriati, è uscito dopo 19 anni nell’agosto del 2022. Un tripudio: fuochi pirotecnici e video su Tik Tok. Una parente in un video – si legge su vecchi articoli on line – lancerà un avvertimento a chi decidesse di avvicinarsi a lui con intenzioni sbagliate: «Ti spenno come una gallina».

E a ben vedere la storia delle donne della famiglia Capriati – ognuna non per forza con gradi di responsabilità penale – è però permeata da questi toni paramafiosi. Alcune di loro hanno anche retto il clan negli anni più bui – mafiosamente parlando – quelli, per intenderci, in cui gli uomini erano rinchiusi in carcere dalle ripetute inchieste della magistratura pugliese. Lo racconta una sentenza di Cassazione del 2010 datata 4 maggio 2011. A Bari Vecchia le chiamavano le donne usuraie.

In testa a questo “direttorio mafioso” declinato al femminile c'era la moglie del boss Antonio, Maria Faraone, cognata della Lina che oggi dice di non aver mai ricevuto a casa sua Emiliano e Decaro. Teneva la cassa del sodalizio perché il marito era ristretto in carcere dal 1991 condannato all’ergastolo

