5 giu 2024 11:52

LE SORPRESE DEL BUNGA BUNGA NON FINISCONO MAI – IL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE HA CHIESTO UN NUOVO PROCESSO DI PRIMO GRADO NEL PROCEDIMENTO RUBY TER SULLE EX OLGETTINE – LE RAGAZZE, EX OSPITI DELLE SERATE DI ARCORE, TRA CUI KARIMA EL MAHROUG, A FEBBRAIO 2023 FURONO ASSOLTE PER UN CAVILLO GIURIDICO…