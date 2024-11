18 nov 2024 11:54

SORVEGLIANZA A CAZZO DI CANE - IL SECRET SERVICE HA "SGUINZAGLIATO" IL CANE-ROBOT "SPOT" PER PATTUGLIARE IL PERIMETRO DEL RESORT DI MAR-A-LAGO DI DONALD TRUMP, IN FLORIDA - L'AUTOMA, CREATO DALLA BOSTON DYNAMCS, È UTILIZZATO PER ISPEZIONARE POTENZIALI ESPLOSIVI. SULLE ZAMPE DEL "SEGUGIO", C'È LA SCRITTA "NON ACCAREZZARE"