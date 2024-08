26 ago 2024 18:40

SOSPESE LE RICERCHE DELL’EREDITIERA COLOMBIANA ANA MARIA HENAO, SPARITA A FEBBRAIO DA MADRID E, FORSE, SEPOLTA DAL MARITO DAVID KNEZEVICH NEI BOSCHI VICENTINI – IL FOTOGRAMMA DI UNA TELECAMERA E IL GPS IMMORTALANO L’UOMO, IN CARCERE A MIAMI CON L’ACCUSA DI SEQUESTRO DI PERSONA (NON ANCORA OMICIDIO PERCHÉ NON È STATO RINVENUTO IL CORPO), A VICENZA…