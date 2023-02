SOSPETTATE SEMPRE DEI VICINI – UNA DONNA HA UCCISO IL SUO DIRIMPETTAIO A COSENZA, CON DIVERSE COLTELLATE: LEI SI CHIAMA TIZIANA MIRABELLI ED È UN’ATTIVISTA DEI DIRITTI UMANI. SI È PRESENTATA AI CARABINIERI E HA CONFESSATO, GIUSTIFICANDOSI CON LE ATTENZIONI SESSUALI RICEVUTE DALL’UOMO, UN PENSIONATO…

I motivi per i quali ha ucciso, sabato pomeriggio, il suo vicino di casa, Rocco Gioffrè, 75 anni, li sta chiarendo davanti al sostituto procuratore di turno di Cosenza che in queste ore sta interrogando Tiziana Mirabelli, 47 anni. La donna […] si è presentata con il suo legale ai carabinieri, confessando l’omicidio, avvenuto […] in via Montegrappa, […] a poche decine di metri dal Comune.

La vittima è stata colpita nel proprio appartamento con diverse coltellate e sarebbe morta quasi subito. Tiziana Mirabelli dopo aver compiuto l’omicidio si sarebbe allontanata dall’abitazione dell’uomo e solo domenica mattina si sarebbe decisa di consultare il suo legale che l’ha convinta a costituirsi. La donna […] avrebbe riferito di essere stata più volte oggetto di attenzioni sessuali da parte del pensionato.

Sono note le sue battaglie per i diritti dei lavoratori delle cooperative sociali e, soprattutto, è in prima linea nelle lotte per la risoluzione dell’emergenza abitativa in città. Tiziana Mirabelli ha anche tentato la carriera politica: nel 2016 è stata candidata al consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi, […] racimolando però, solo 77 preferenze.