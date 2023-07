IL SOSTEGNO DELL’OCCIDENTE ALL’UCRAINA INIZIA AD AVERE QUALCHE CREPA – LA DICHIARAZIONE A SORPRESA DI BEN WALLACE, MINISTRO DELLA DIFESA DEL REGNO UNITO (UNO DEI PAESI CHE PIÙ HANNO AIUTATO KIEV), CHE A VILNIUS SBOTTA: “VORREMMO VEDERE GRATITUDINE. NON POSSIAMO ESSERE CONSIDERATI ALLA STREGUA DI UNA SORTA DI ‘AMAZON’” – “LA GUERRA È NOBILE, MA I TONI VANNO CALIBRATI” – WALLACE ERA UNO DEI NOMI IN PISTA PER DIVENTARE SEGRETARIO GENERALE, POI LA SUA CANDIDATURA È TRAMONTATA, A FAVORE DI UNA PROROGA DI STOLTENBERG. SARÀ MICA UNA ROSICATA?

(ANSA) - Inattesa bacchettata del ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, nei confronti dell'Ucraina dell'alleato Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato di Vilnius.

La gente dei Paesi alleati "vorrebbe vedere gratitudine" da parte di Kiev, ha dichiarato oggi Wallace, ex militare di carriera considerato finora un garante della linea dura britannica contro Mosca e di sostegno verso gli ucraini, il quale ha rivolto - sia pure in toni dichiaratamente amichevoli - un "consiglio" a non sottovalutare il fatto che diversi Paesi occidentali stanno "cedendo propri stock di armi" a Kiev; e che non possono essere considerati alla stregua di una sorta di "Amazon" cui indirizzare ordini di materiale bellico a richiesta.

"La guerra (contro la Russia) è una guerra nobile e noi vediamo che la state combattendo non solo per voi stessi, ma anche per la nostra libertà", ha riconosciuto il ministro rivolgendosi ancora ai responsabili ucraini; non senza aggiungere tuttavia che talora i toni vanno calibrati ad esempio "per convincere i parlamentari americani" o "per persuadere politici dubbiosi di altri Paesi che vale la pena" continuare a sostenere l'Ucraina. Wallace ha poi definito "una vittoria" per Kiev il fatto che al vertice sia stato affermato che "l'Ucraina appartiene alla Nato" in prospettiva, e quindi che l'adesione "è un destino che si compirà".

Queste parole hanno suscitato grande eco sui media britannici, anche se sono state sfumate, se non corrette, nella sua conferenza stampa di fine summit dal premier Rishi Sunak. Il quale ha insistito sul fatto che Zelensky abbia ripetutamente espresso gratitudine agli alleati e ha aggiunto: "Io so che lui e la sua gente sono incredibilmente grati" per gli aiuti ricevuti.

