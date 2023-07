SOTTO LA BANCA, IL CLIENTE CREPA - BANK OF AMERICA È STATA CONDANNATA A PAGARE 250 MILIONI DI DOLLARI PER AVER DANNEGGIATO I SUOI CLIENTI - L'ISTITUTO RADDOPPIAVA LE COMMISSIONI, TRATTENENDO I PREMI DELLA CARTA DI CREDITO E APRENDO CONTI FALSI - A MOLTI LE ACCUSE HANNO RICORDATO LO SCANDALO "WELLS FARGO" DELLO SCORSO DECENNIO, QUANDO...

(ANSA) - L'ufficio Usa per la protezione finanziaria dei consumatori ha ordinato a Bank of America di pagare oltre 100 milioni di dollari ai clienti e 90 milioni di dollari di sanzioni, accusandola di aver danneggiato i clienti raddoppiando le commissioni, trattenendo i premi della carta di credito e aprendo conti falsi. L'Office of the Comptroller of the Currency, un'autorita' di controllo bancario, ha anche ordinato a Bank of America di pagare 60 milioni di dollari di multe. Alcune delle accuse ricordano lo scandalo Wells Fargo dello scorso decennio, con l'apertura di milioni di conti bancari senza l'autorizzazione del cliente.

