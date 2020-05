20 mag 2020 19:34

SOTTO IL CAMICE NIENTE – UN’INFERMIERA 20ENNE HA SCATENATO LA LIBIDO DEI PAZIENTI DEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE DELL’OSPEDALE DI TULA, IN RUSSIA, DOPO ESSERSI PRESENTATA IN BIKINI E TUTA PROTETTIVA - LA RAGAZZA, CHE È STATA SANZIONATA PER L’ABBIGLIAMENTO NON CONFORME AI REQUISITI, HA PROVATO A GIUSTIFICARSI: “AVEVO CALDO E NON CREDEVO CHE LA TUTA ANTI-COVID FOSSE COSÌ TRASPARENTE…”