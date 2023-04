17 apr 2023 08:09

SOTTO A CHI COCA! – LA GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA HA SEQUESTRATO 2.000 KG DI COCAINA IN MARE, AL LARGO DELLA COSTA ORIENTALE DELLA SICILIA. LE DUE TONNELLATE DI DROGA ERANO IMBALLATE, PER EVITARE INFILTRAZIONI E L’INABISSAMENTO, IN CIRCA 70 COLLI GALLEGGIANTI, TENUTI INSIEME DA RETI. PROBABILMENTE LO STUPEFACENTE ERA STATO LASCIATO “TEMPORANEAMENTE”. IL VALORE DI MERCATO È STATO STIMATO IN OLTRE…