4 lug 2023 17:53

SOTTO A CHI COCA! – IN SVIZZERA STANNO PENSANDO DI RENDERE LEGALE LA COCAINA – LA RAGIONE DIETRO ALLA POSSIBILE DECISIONE È CHE BEN 4 CITTÀ ELVETICHE (ZURIGO, GINEVRA, BASILEA E BERNA) SONO NELLA TOP 20 EUROPEA DEL CONSUMO DI POLVERE BIANCA – PER RIMEDIARE, LE AMMINISTRAZIONI LOCALI INVITANO IL GOVERNO A DISTRIBUIRE LA “NEVE” IN FORMA CONTROLLATA AI TOSSICODIPENDENTI. UN SISTEMA SIMILE A QUELLO APPLICATO PER L’EROINA NEGLI ANNI NOVANTA - FUNZIONERÀ O FINIRÀ CON L'EFFETTO OPPOSTO?