Estratto dell’articolo di Fabio Tonacci per “La Repubblica”

Centoquindici giorni di bombardamenti, eppure il nascondiglio di Hamas gode ancora di discreta salute. Gaza City è in macerie, Khan Yunis assediata, più di 26 mila morti secondo il conteggio delle autorità palestinesi, più di 200 soldati israeliani rimasti uccisi in battaglia, due milioni di sfollati, un’intera popolazione ridotta al freddo e alla fame. Ma, sottoterra, la tentacolare rete di tunnel che è insieme fortino, rifugio, arma segreta, quartier generale e ultima speranza dei miliziani, è stata solo scalfita.

Fonti americane e israeliane hanno rivelato al Wall Street Journal che «circa l’80 per cento della rete è intatto». È lì, nei meandri umidi (ma elettrificati e col wi-fi) cinquanta metri sotto a Khan Yunis, che si trova Yahya Sinwar, la mente dell’attentato del 7 ottobre e capo politico di Hamas nella Striscia. I servizi segreti ne sono convinti. E poiché di fronte all’Idf non c’è un esercito regolare con uno stato maggiore che possa dichiarare la resa ma un’organizzazione di miliziani guidati dall’ideologia islamista, fino a quando Sinwar non sarà catturato o eliminato, Bibi Netanyahu non potrà annunciare di aver vinto la guerra.

Momento che non sembra affatto vicino, se la caccia al capo ha come teatro un labirinto che più viene esplorato, più si allarga. Anni fa si diceva che si estendesse per 300 chilometri, dopo il 7 ottobre la stima era 500 chilometri, adesso ufficiali dell’esercito dicono 700 chilometri: praticamente la metà della metropolitana di New York.

[…] In superficie, i combattimenti si concentrano nell’area ovest di Khan Yunis, la seconda città della Striscia di Gaza. Il grado di devastazione, per quel che ha potuto constatare Repubblica in un viaggio di alcune ore al seguito dell’Idf nei quartieri orientali, è da terremoto. La maggior parte degli edifici è collassata, demolita o colpita con precisione sui pilastri portanti. Anche l’ultimo angolo sicuro della Striscia, il governatorato di Rafah dove gli sfollati sopravvivono in piena emergenza umanitaria, potrebbe essere invaso.

Secondo i media israeliani, Israele ha avvisato il Cairo di voler entrare con le truppe a Rafah per presidiare il cosiddetto Corridoio Filadelfia, che si snoda lungo il confine con l’Egitto, nel timore che i leader di Hamas possano usare i tunnel per fuggire oltre frontiera, portandosi con sé gli ostaggi.

Netanyahu ha negato che ci siano problemi con l’Egitto, ma i palestinesi la ritengono una smentita strategica, necessaria per non svelare la mossa dell’Idf. Così come non si capisce se gli Stati Uniti stiano davvero pensando di ridurre o rallentare la fornitura di armi a Israele, per convincere Netanyahu ad abbassare il livello di intensità dell’offensiva. […]

