5 lug 2023 19:35

IL SOTTOBOSCO DEI TASSISTI – A NAPOLI C’È UNA LOTTA TRA TAXI PER ACCAPARRARSI I CLIENTI MIGLIORI: MOLTI RIFIUTANO LE CORSE "ORDINARIE" ALL’INTERNO DELLA CITTÀ PER PUNTARE AI TURISTI DA SPENNARE – PER UNA GITARELLA IN COSTIERA SORRENTINA O AMALFITANA, SI POSSONO INCASSARE ANCHE 1200 EURO. UN VIAGGIO A POMPEI FA GUADAGNARE 100 EURO E UNO A SORRENTO 140 – IL RACCONTO DI UN TASSISTA PENTITO...