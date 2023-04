IL SOVRANISMO DELLA MONNEZZA: A CIASCUNO I SUOI RIFIUTI - IN SVIZZERA MONTA LA POLEMICA CONTRO IL PASSAGGIO SU SUOLO ELVATICO DEI TRENI CHE PORTERANNO LA SPAZZATURA DA ROMA AL TERMOVALORIZZATORE DI AMSTERDAM: “IL TRASPORTO IN TRENO È SUSSIDIATO DALLA SVIZZERA” – IL CAMPIDOGLIO HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO PER IL PASSAGGIO DI UN CONVOGLIO CON UN CARICO DI 900 TONNELLATE DI SPAZZATURA A SETTIMANA, UN’OPERAZIONE CHE COSTA 200 EURO A TONNELLATA E 180 MILA EURO A TRASPORTO – LA SVIZZERA POTREBBE CHIEDERE NEI PROSSIMI MESI UN PEDAGGIO SPECIALE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI TRENI…

Salvatore Giuffrida per www.repubblica.it

[…] la Confederazione Elvetica protesta già contro il passaggio dei treni che porteranno ogni settimana la spazzatura da Roma al termovalorizzatore di Westeljik Havengebied alle porte di Amsterdam. […] Il caso è partito dal deputato socialista Bruno Storni, ingegnere ed esperto di trasporti, che nei giorni scorsi ha presentato una interrogazione formale al Consiglio nazionale, la camera bassa del parlamento.

«Follia […] Roma a corto di discariche e senza inceneritori! Trasporto in treno via Alptransit sussidiato dalla Svizzera, costi dei trasporti troppo bassi!». Il timore è che la Svizzera possa chiedere nei prossimi mesi un pedaggio speciale per consentire il passaggio dei treni italiani sul complesso sistema ferroviario elvetico Alptransit.

[…] «La nostra costosa AlpTransit è diventata attrattiva per qualsiasi tipo di trasporto merci, addirittura i rifiuti. Sfruttare il sussidio e l’investimento svizzero per non dover poi costruire i sistemi di smaltimento in Italia. Non è per questo che abbiamo fatto AlpTransit».

[…] Dati alla mano, Storni fa notare che il Campidoglio ha sottoscritto un accordo in base al quale ogni settimana un convoglio viaggia con un carico di 900 tonnellate di spazzatura capitolina all’impianto della società pubblica Waste Energy Company di Amsterdam, che incenerisce i rifiuti e ne ricava energia che poi rivende ai residenti della città olandese. Un’operazione che invece al Campidoglio costa 200 euro a tonnellata e 180 mila euro per ogni trasporto, uno a settimana.

I viaggi, lunghi 1.600 km, sono partiti il primo aprile attraverso intermediari. Poi ci saranno quelli diretti. Il percorso inizia dai centri di raccolta Ama di Ostia e Ponte Malnome, dove i rifiuti indifferenziati sono lavorati e raccolti in balle avvolte da diversi strati di pellicola. Poi vengono messi a bordo dei camion di Ama e portati a Civitavecchia, quindi caricati sui treni della Mercitalia rail, società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Dall’Italia i treni entrano in Svizzera attraverso il complesso di tunnel ferroviari del Monte Ceneri e del passo del San Gottardo, uno dei sistemi ferroviari sotterranei più lunghi del mondo, denominato Alp Transit, sul quale il parlamento svizzero e il governo di Berna hanno investito 24 miliardi di franchi nel corso degli ultimi dieci anni per spostare sulla rotaia almeno il 75% del traffico merci su gomma. Va però detto che, nonostante i timori svizzeri di intasamento ai danni dei treni locali, l’Alp Transit e i tunnel del Monte Ceneri e del San Gottardo hanno una capacità giornaliera di 260 treni merci al giorno.