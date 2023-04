6 apr 2023 17:32

IL SOVRANISMO DELLA TAZZULELLA 'E CAFE' - FRATELLI D'ITALIA SI SCAGLIA CONTRO L'APERTURA DI UNA CAFFETTERIA "STARBUCKS" NEL CENTRO DI BOLOGNA, APPROVATA DAL COMUNE CON UNA DEROGA AL DECRETO UNESCO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO: "NON COMPRENDIAMO QUESTA SCELTA" - IL SINDACO DI BOLOGNA, MATTEO LEPORE: "GRAZIE AL DECRETO UNESCO, SIAMO NOI A DIRE DOVE SI APRE O NO. SENZA, MAGARI STARBUCKS SI SAREBBE COMPRATA MEZZA VIA"