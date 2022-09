“QUESTI DUE SONO CATTIVI COME IL PROSSIMO GOVERNO” – IL DIVERTENTISSIMO DISCORSO DI PAOLO SORRENTINO AL MATRIMONIO DI MASSIMO OSANNA E GIANLUCA DE MARCHI, AL MONTE TIBERIO DI CAPRI: “ABBIAMO PROVATO IN TUTTI I MODI A NON FARLO FARE QUASSU, A TREMILA METRI, MA NON C’È STATO NIENTE DA FARE. VALSECCHI, CHE A ROMA POSSIEDE CIRCA 96 APPARTAMENTI, LI HA MESSI A DISPOSIZIONE TUTTI. GIANLUCA HA DETTO NO, CAPRICCIOSO COME VALERIA BRUNI TEDESCHI. ABBIAMO PROPOSTO SABAUDIA: AVEVAMO PROMESSO DI PORTARE ANCHE TOTTI, ILARY, NOEMI, CHE POI SONO LA STESSA PERSONA. UN MATRIMONIO SCOOP! NIENTE. LORO, IMPLACABILI, NON SI SONO FATTI CONVINCERE: “QUESTO È UN POSTO MOLTO IMPORTANTE PER NOI”; E NOI VOLEVAMO DIRE... - VIDEO